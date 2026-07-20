Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал на русском языке роман в стихах поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин». Соответствующее видео появилось в соцсетях политика.

«Завершил роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». А что читаете вы?», — обратился политик к своим подписчикам.

При этом армянский премьер показывал зрителям томик из серии «Библиотека всемирной литературы», которая выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.

Пашинян находится в отпуске с 10 по 29 июля.