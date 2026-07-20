В первом полугодии 2026 года через государственную сеть AzStateNet в Азербайджане было заблокировано около 8,5 млн опасных URL-ссылок, а также более 4 млн сетевых соединений, содержащих вирусы, шпионское программное обеспечение и другие признаки вредоносной активности.

Об этом сообщил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев на совещании, посвященном итогам работы за первые шесть месяцев года.

По его словам, за отчетный период система защиты Sandbox выявила и обезвредила свыше 64 тыс. вредоносных файлов, предотвратив заражение пользовательских устройств.

Всего за шесть месяцев для защиты конечных пользователей было нейтрализовано около 2,5 млн киберугроз. Из них более 700 тыс. были заблокированы централизованной антивирусной системой, остальные — с помощью современных средств кибербезопасности.

Как отметил глава службы, достигнутые результаты подтверждают высокую эффективность многоуровневой централизованной системы киберзащиты, действующей в государственных органах.

Кроме того, за первое полугодие через государственную электронную почту было обработано свыше 8 млн электронных писем, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5,7 млн сообщений были безопасно доставлены адресатам, а более 2,6 млн писем заблокированы из-за выявленного вредоносного содержимого.