Смена руководства Министерства обороны Украины сама по себе не приведет к перелому на фронте, поскольку ключевые решения во время войны принимает не политическое руководство ведомства, а Генеральный штаб и главнокомандующий. При этом новый министр может существенно повлиять на развитие технологического компонента армии, который сегодня становится одним из главных факторов современной войны. Об этом Minval Politika рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По словам эксперта, ожидать немедленных изменений на линии боевого соприкосновения после кадровых перестановок не стоит. Министерство обороны отвечает прежде всего за обеспечение армии, закупки вооружений и формирование необходимой номенклатуры техники для наступательных и оборонительных операций, тогда как оперативное руководство остается за военным командованием.

«Я не думаю, что в ближайшее время будут какие-либо кардинальные изменения на фронте. Есть отдельные проблемные участки, однако в целом ситуация останется прежней. Особенно это касается южного направления, где положение российских войск складывается крайне неудачно», — отметил собеседник.

При этом Коваленко обращает внимание, что курс на развитие высоких технологий способен оказать гораздо более серьезное влияние в долгосрочной перспективе. По его мнению, именно Украина сегодня задает основные тенденции в применении современных военных технологий — прежде всего беспилотных систем, роботизированных комплексов и искусственного интеллекта.

«Россия уже более четырех лет ведет войну против Украины и не может добиться стратегических результатов. Это главный показатель того, что ставка исключительно на численность армии уже не работает», — добавил аналитик.

Эксперт заявил, украинские беспилотники, морские дроны и роботизированные комплексы уже выполняют задачи, которые еще недавно требовали участия большого количества военнослужащих: «Российские Z-военкоры сами жалуются, что пока их командование подвозит к передовой грузовик с личным составом, Украина подвозит грузовик с дронами. Иногда одного дрона достаточно, чтобы уничтожить этот грузовик еще до начала штурма».

Коваленко убежден, что именно технологическое развитие остается главной альтернативой постоянному увеличению мобилизационного ресурса.

По его оценке, Россия продолжает компенсировать отсутствие серьезных успехов исключительно ростом численности войск: «В 2022 году Россия вторглась силами около 180 тысяч человек. Сегодня речь идет уже примерно о 720 тысячах. При этом эффективность наступления не выросла, наоборот, значительно снизилась».

Украине, считает эксперт, нет необходимости отвечать зеркальными методами. Вместо масштабного увеличения мобилизации государству следует продолжать внутренние реформы армии, ускорять внедрение новых технологий и совершенствовать систему управления войсками.

Особое внимание Коваленко уделяет ситуации в Черном море, где, по его словам, именно Украина сегодня фактически диктует правила игры благодаря развитию морских беспилотников.

Комментируя дискуссию вокруг мобилизации, эксперт отмечает, что подобные процессы неизбежны для любой страны, ведущей полномасштабную войну. Однако проблема Украины, по его мнению, заключается в недостаточной системе мотивации. Он напоминает, что всплеск добровольцев был характерен для первых месяцев полномасштабного вторжения, после чего потребовались дополнительные стимулы.

«Среднестатистическому украинцу сегодня нужна дополнительная финансовая мотивация. Если человек способен достойно обеспечивать семью в мирной профессии, государство должно предложить ему убедительные условия для службы», — отметил он.

Отдельно эксперт прокомментировал критику в адрес главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его словам, для украинского общества публичная критика высшего военно-политического руководства остается нормальной частью демократической системы.

При этом Коваленко напоминает, что именно Сырский руководил успешными операциями по освобождению Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

Вместе с тем эксперт признает существование разногласий между сторонниками традиционных военных подходов и теми, кто делает ставку на ускоренное внедрение высоких технологий.

«Для Украины сейчас крайне важно, чтобы сильные лидеры находили точки соприкосновения. Когда этого не происходит, возникают внутренние конфликты, которые не идут на пользу стране», — добавил политолог.

Говоря о возможном дальнейшем наращивании российской группировки, Коваленко считает главным вызовом способность Украины своевременно адаптироваться к меняющимся условиям войны. По его мнению, даже если численность российских войск продолжит увеличиваться, ответом должны стать не столько дополнительные мобилизационные мероприятия, сколько качественное усиление обороны.

«Мобилизация сама по себе не является решением. Решение — максимально эффективно уничтожать наступающий ресурс противника с помощью технологий, роботизированных систем, беспилотников, инженерных заграждений и современной тактики», — заключил Коваленко.