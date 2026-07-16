Сразу после победы над Англией футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью Las Malvinas son Argentinas («Мальвинские острова — аргентинские»), сообщает аргентинская газета Infobae.

Так в стране называют Фолклендский архипелаг — британскую заморскую территорию, чей суверенитет Буэнос-Айрес оспаривает с 1982 года, когда Лондон одержал победу в военном конфликте за эти острова.

Примечательно, что ранее аргентинские власти запретили болельщикам демонстрировать политические лозунги на полуфинале ЧМ, чтобы избежать провокаций, но игроков это ограничение не коснулось.

Ранее сообщалось, что Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026.