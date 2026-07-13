Власти Грузии намерены продолжить сотрудничество с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), несмотря на принятие критической резолюции, после которой грузинская делегация покинула зал заседания. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По его словам, дальнейший характер взаимодействия будет зависеть от действий самой ПА ОБСЕ.

«Сотрудничество продолжится, однако качество этого сотрудничества будет зависеть от того, как продолжит свою деятельность сама ПА ОБСЕ — вновь останется на уровне Джо Уилсона или возвысится над уровнем Джо Уилсона», — заявил Кобахидзе.

Премьер подчеркнул, что именно этот принципиальный вопрос станет определяющим для дальнейших отношений грузинской делегации с Парламентской ассамблеей ОБСЕ.

Ранее грузинская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против принятой резолюции, содержащей критические оценки в адрес властей Грузии.