Азербайджан в июне 2026 года стал крупнейшим импортером овец и баранов из Грузии. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

По данным ведомства, в июне Грузия экспортировала 17,5 тыс. голов овец и баранов на общую сумму 2,1 млн долларов. Средняя стоимость одной головы составила 120 долларов, что на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта также значительно вырос: по сравнению с июнем 2025 года количество поставленных за рубеж животных увеличилось в 6,8 раза.

Крупнейшим покупателем грузинского мелкого рогатого скота стал Азербайджан, который приобрел 9,1 тыс. голов. Далее следуют Ирак (4,8 тыс. голов), Кувейт (2,4 тыс.) и Катар (1,2 тыс.).

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства Грузии, высокий спрос на грузинских овец и баранов обусловлен качеством мяса. Животные пасутся на высокогорных альпийских пастбищах, богатых лекарственными травами и разнообразной растительностью, что положительно сказывается на вкусовых качествах продукции.