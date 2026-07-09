В Кремле назвали ошибочной позицию президента США Дональда Трампа о том, что усиление военного давления на Россию может приблизить мирное урегулирование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит в подобных заявлениях «заблуждения администрации Белого дома» и считает ошибочным мнение, будто эскалация способна привести к прекращению конфликта.

Ранее Дональд Трамп одобрил удары Украины по российским объектам энергетической инфраструктуры, заявив, что такая эскалация «может привести к прекращению конфликта».