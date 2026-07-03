Азербайджан остается наиболее передовым и институционально развитым оператором беспилотников на Южном Кавказе, продолжая наращивать свои возможности как за счет собственных разработок, так и благодаря сотрудничеству с Турцией, пишет Geopolitical Monitor.

Отмечается, что в Азербайджане развивается производство отечественных БПЛА, расширяется взаимодействие с турецкой компанией Baykar, а также созданы специализированные центры подготовки и технического обслуживания беспилотников Akıncı.

Одним из ключевых шагов стало создание в составе Вооруженных сил Азербайджана подразделений, оснащенных беспилотными системами. По оценке авторов, это должно повысить координацию и эффективность применения дронов.

Кроме того, оборонный бюджет Азербайджана, по приведенным данным, вырос с $2,24 млрд в 2020 году до запланированных $5,1 млрд в 2026 году, что отражает курс страны на дальнейшую модернизацию армии.