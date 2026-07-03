Примерно 2,5 тысячи украинцев нелегально перешли границу с Румынией в горных районах за первую половину 2026 года, сообщила представитель территориального инспектората пограничной полиции Сигету-Мармацией Юлия Стан.

«В период с 1 января до 30 июня 2026 года пограничники задержали примерно 2,5 тыс. украинских граждан, которые нелегально перешли границу из Украины в Румынию, из которых около 1,2 тыс. — в уезде Марамуреш, около 1 тыс. — в уезде Сучава и более 300 — на границе уезда Сату-Маре с Украиной», — приводит ее слова агентство Аджерпрес.

«По сравнению с тем же периодом прошлого года, когда были задержаны более 3,7 тыс. украинских граждан, отмечается снижение показателя примерно на 33%. Несмотря на это, нелегальные переходы границы продолжаются, большинство задержанных заявляют, что бежали из Украины по причине вооруженного конфликта и запрашивают у румынских властей убежища в соответствии с положениями закона», — сказала она.

Стан подчеркнула, что нелегальный переход границы чрезвычайно опасен. Часть украинских граждан пытается перейти реку Тису, другие выбирают маршруты через горы Марамуреша, — рассказала она, — однако пересеченная местность, переменчивые метеоусловия и нехватка необходимого снаряжения могут превратить любой такой переход в критическую ситуацию.

«В первой половине 2026 года пограничники инспектората Сигету-Мармацией вместе с горноспасателями уезда Марамуреш провели 22 выезда для поиска и спасения, в результате которых нашли и спасли 38 украинских граждан, заблудившихся в пограничном горном районе», — сообщила она.

С начала конфликта в Украине до настоящего времени румынские пограничники задержали на северной границе Румынии более 34 тыс. украинских граждан. Вместе с горноспасателями службы Salvamont уезда Марамуреш пограничники провели более 230 выездов для поиска и спасения в горах Марамуреша, в результате которых нашли и спасли 430 украинских граждан.