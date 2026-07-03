США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России на польской территории в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на источники сообщают The Telegraph и Onet.

По данным собеседников издания, Москва рассматривает сценарии ударов дронами или ракетами по объектам критической инфраструктуры, а также ограниченного проникновения российских или белорусских военных через границу с Беларусью или Калининградской областью. Целью таких действий может стать проверка готовности НАТО к защите союзников и попытка добиться сокращения западной помощи Украине.

Источники утверждают, что возможную операцию Россия может представить как случайное пересечение границы из-за сбоя GPS или спасательную миссию. В Варшаве не исключают и гибридную атаку в приграничных районах.

При этом, по информации Onet, окончательное решение о проведении подобной операции в Москве еще не принято. В НАТО, как отмечает The Telegraph, рассматривают различные варианты ответа, включая возможные действия против Калининградской области в случае эскалации.