Служба безопасности Украины заявила о нанесении ударов по военным аэродромам «Саки» и «Гвардейское» в аннексированном Крыму.

По данным СБУ, это уже второй за неделю удар по аэродрому «Саки».

Сообщается, что в результате атаки были поражены семь ангаров, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30 и Су-24. По предварительной информации украинской спецслужбы, уничтожены или повреждены не менее семи самолетов.

Кроме того, как утверждает СБУ, удар был нанесен по аэродрому «Гвардейское», где поражены два ангара, в которых хранились беспилотники типа «Шахед» и авиационное оборудование.