Азербайджан намерен расширять свое участие в международной миротворческой деятельности, опираясь на уже накопленный опыт. С 1999 года через миротворческие миссии прошли более трех тысяч азербайджанских военнослужащих, а теперь, как заявил министр обороны Закир Гасанов, в Баку изучают перспективы участия армии в новых операциях под эгидой ООН и НАТО. Военный эксперт Узеир Джафаров в комментарии Minval Politika объяснил, почему речь идет не о смене внешнеполитического курса, а о логичном продолжении многолетнего сотрудничества с международными организациями.

Он считает, что Азербайджан уже обладает серьезным миротворческим опытом, пользуется доверием международных партнеров и продолжит развивать сотрудничество с НАТО, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами.

По словам Джафарова, заявления главы Минобороны следует рассматривать прежде всего в контексте накопленного Азербайджаном опыта участия в международных миссиях: «Азербайджану поступает много предложений, чтобы наши военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и НАТО. Мы имеем определенный опыт. Наши военнослужащие в свое время принимали участие в миротворческих миссиях в Косово, Ираке и Афганистане. Сегодня эти миссии завершены, однако наши офицеры продолжают выполнять задачи в Судане в рамках миссии ООН. Ежегодно туда направляются два офицера Министерства обороны Азербайджана».

В различных регионах мира сохраняются многочисленные очаги напряженности, поэтому международные организации регулярно обращаются к Баку с предложениями направить миротворческий контингент. В частности, как рассказал Джафаров, Азербайджан получал приглашение принять участие в миротворческой деятельности в зоне израильско-ливанского конфликта. Однако азербайджанская сторона сразу обозначила принципиальную позицию: речь может идти только о периоде после завершения активной фазы боевых действий и исключительно при наличии надежных гарантий безопасности для военнослужащих.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан не намерен участвовать в рискованных операциях, где существует высокая вероятность потерь среди личного состава.

«До сегодняшнего дня мы не потеряли ни одного военнослужащего из состава миротворческого контингента. Единственный солдат, который скончался, умер вследствие болезни. Во всех остальных случаях наши военнослужащие проявили себя с лучшей стороны», — сказал он.

По мнению Джафарова, именно успешная репутация азербайджанских миротворцев объясняет высокий интерес со стороны международных организаций к дальнейшему участию Баку в подобных миссиях.

Он также напомнил, что сотрудничество Азербайджана с НАТО давно носит системный характер. По его словам, республика активно взаимодействует с альянсом в рамках программы «Партнерство ради мира», а азербайджанские военнослужащие ежегодно участвуют более чем в двухстах мероприятиях НАТО — как в теоретической, так и в практической подготовке, нередко выступая в качестве модераторов различных программ. При этом Джафаров подчеркнул, что подобное сотрудничество не означает готовности Азербайджана участвовать в любых международных операциях.

Комментируя возможную негативную реакцию Москвы или Тегерана на дальнейшее развитие сотрудничества Азербайджана с НАТО, Джафаров заявил, что этот фактор не должен становиться определяющим для Баку. Он напомнил, что взаимодействие Азербайджана с альянсом продолжается уже многие годы. Более того, в прошлом республика предоставляла НАТО свои военные аэродромы для технического обслуживания авиации и транзита грузов. И за все это время Азербайджан не сталкивался с какой-либо серьезной негативной реакцией со стороны России или Ирана.

Джафаров отметил, что любое недовольство должно иметь объективные основания, тогда как сотрудничество суверенного государства с международными организациями является его внутренним правом.

Эксперт также обратил внимание, что у самого Азербайджана нередко возникают вопросы к отдельным действиям соседних государств, однако Баку воспринимает их как элемент их собственной внешней политики. По этой причине, считает он, и Москва, и Тегеран должны с пониманием относиться к решениям Азербайджана, принимаемым исходя из национальных интересов.

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Турции, Джафаров выразил мнение, что принимаемые на нем решения будут направлены не только на укрепление безопасности государств-членов альянса, но и стран-партнеров, активно взаимодействующих с НАТО. Азербайджан уже сегодня занимает заметное место в партнерской архитектуре альянса: республика имеет постоянное представительство при штаб-квартире НАТО, поддерживает регулярные контакты со специальным представителем альянса по Южному Кавказу и продолжает активно участвовать в совместных программах. При этом эксперт подчеркнул, что Баку пока не заявлял о намерении добиваться членства в Североатлантическом альянсе.

В завершение эксперт отметил, что современная международная система безопасности переживает серьезный кризис, а существующие международно-правовые механизмы далеко не всегда работают эффективно. По его словам, именно поэтому Азербайджан вынужден внимательно учитывать меняющуюся ситуацию в мире и выстраивать свою политику безопасности, исходя прежде всего из собственных национальных интересов и необходимости укрепления обороноспособности государства.