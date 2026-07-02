Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с находящейся в Баку делегацией во главе с заместителем ректора Университета национальной обороны Турции генерал-лейтенантом Бурханом Акташем для обсуждения сотрудничества в сфере военного образования.

Как сообщили в Министерстве обороны, Абдулов отметил, что азербайджано-турецкие отношения основаны на взаимном доверии и дружбе, и рассказал о реформах в системе военного образования Азербайджана.

Акташ подчеркнул, что успешный путь развития Азербайджанской армии является примером для других стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере военного образования, повышение квалификации военнослужащих, подготовку профессиональных кадров и важность взаимных визитов для обмена опытом.