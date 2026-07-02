Вооруженные силы России в ответ на «террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру» нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Киеве были поражены предприятия радиоэлектронной промышленности «Радионикс» и «Атлон Авиа», авиастроительное предприятие ГП «Антонов», Киевский радиозавод и «Тримен-Украина», производственные мощности «ПВ ГРУПП УКРАИНА», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка», склад горюче-смазочных материалов «Грандтерминал», а также газораспределительные станции в Киеве и Киевской области, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК.

В Минобороны РФ заявили, что все назначенные цели были поражены.