В Баку проводится курс Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащим были представлены брифинги по темам «Планирование учений в НАТО», «Проведение учений в соответствии со стандартами НАТО, определение целей» и другим вопросам, после чего были организованы групповые и индивидуальные занятия.

Основной целью курса, в котором принимают участие слушатели Курса военного управления Института военного управления Национального университета обороны, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в соответствии с современными требованиями, обучение применению современных технологических решений, методов и средств, а также изучение стандартов и процедур НАТО в данной области.

Курс продлится до 2 июля.