Служба безопасности Украины заявила об успешном ударе по военному аэродрому «Саки» в аннексированном Крыму, в результате которого были поражены ангары с российскими истребителями.

По данным СБУ, зафиксированы пять попаданий беспилотников по ангарам.

Предварительно, в двух из них на момент удара размещались истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре с Су-30СМ возник пожар, что, как отметили в СБУ, свидетельствует об успешном поражении цели.

В спецслужбе сообщили, что ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от $30 до $50 млн в зависимости от комплектации.