Утром 1 июля в Пензенской области силы ПВО сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, в результате падения обломков были повреждены линии электропередачи, а также пострадало недостроенное здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Позднее глава региона сообщил о введении воздушной тревоги на территории области. Информация о возможных последствиях новой угрозы на данный момент не уточняется.

Одновременно украинские телеграм-каналы распространили сообщения об атаке на завод «Маяк» в Пензе. Телеграм-канал Supernova+ утверждает, что предприятие связано с выпуском радиоэлектронной аппаратуры, систем связи и другой продукции военного назначения.

При этом на официальном сайте завода «Маяк» предприятие описывается как одно из старейших российских производств бумаги и картона.

На момент публикации официального подтверждения информации об ударе по заводу не поступало.