Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац совершили поездку на юг Ливана. Как сообщила канцелярия главы правительства, там они посетили подконтрольные израильской армии приграничные районы — так называемую зону безопасности.

Во время поездки они провели совещания с армейским командованием, руководству страны была доложена оперативная обстановка. Премьер в очередной раз подчеркнул, что израильская армия не уйдет с ливанской территории, пока считает, что оттуда исходит угроза от вооруженных отрядов шиитской организации «Хезболлах», передает ТАСС.

«Пока «Хезболлах» здесь и угрожает нам, мы останемся. Наше указание бойцам [Армии обороны Израиля]: если видите угрозу, действуйте», — сказал Нетаньяху, обращаясь к военным.