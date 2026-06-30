Израиль предупредил о возможном возобновлении войны с Ираном в течение 48 часов, сообщает Fox News.

По данным телеканала, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в случае ракетного удара со стороны Ирана боевые действия могут возобновиться в течение двух суток.

«Израиль предупреждает, что война может возобновиться «в течение двух дней», пока США продвигают технические переговоры с Ираном в Дохе. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что война с Ираном может вспыхнуть в течение 48 часов, если по Израилю будут выпущены ракеты. При этом американские чиновники заявляют, что ядерные переговоры и технические консультации с Тегераном должны продолжиться на этой неделе в Катаре», — отмечается в сообщении телеканала.