Израиль разрабатывает космические лазеры для нанесения ударов из околоземного пространства, заявил на брифинге министр обороны Исраэль Кац, передает The Jerusalem Post.

«Одна из центральных целей, которую мы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поставили, — привлечь лучшие умы. На сегодня ни одна страна не обладает возможностью наносить удары в космосе. Мы должны стать ведущей страной в мире, обладающей таким потенциалом», — заявил Кац.

Глава Минобороны Израиля отметил, что в случае успеха разработки лазерное оружие «обеспечит преимущество сдерживания, способность атаковать и уничтожать».

Израиль параллельно развивает лазерные системы наземного базирования. По данным Минобороны, поставленная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце прошлого года система Iron Beam стала первой действующей лазерной платформой противоракетной и противодроновой обороны; она предназначена для перехвата ракет, беспилотников и снарядов. The Jerusalem Post также сообщает о проекте компании Elbit, который предусматривает оснащение истребителей лазерным вооружением в будущем.