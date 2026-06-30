Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удар по Центру космической связи «Дубна», расположенному в Московской области.

По словам Зеленского, объект используется для спутниковой связи, разведки и координации действий российских войск на территории Украины. Он отметил, что расстояние от украинской границы до объекта превышает 500 километров.

Также украинский лидер сообщил, что ранее, по его утверждению, Силы обороны Украины уже поражали четыре аналогичных центра, расположенных в Московской и Владимирской областях. Зеленский добавил, что удары по подобным объектам могут продолжиться и в дальнейшем.

На момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны российских властей представлено не было.