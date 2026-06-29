Отношения между США и Ираном все больше напоминают детективную историю с лихо закрученным сюжетом. Еще несколько дней назад стороны обменивались взаимными ударами в районе Ормузского пролива, ставя под угрозу хрупкое перемирие, достигнутое ранее. Однако уже накануне стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить дальнейшие атаки и вернуться к дипломатическому формату.

По данным американских СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, переговоры должны состояться 30 июня в столице Катара — Дохе, где стороны намерены обсудить пути урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

Сам по себе этот поворот выглядит весьма показательным. Еще совсем недавно казалось, что очередной виток эскалации окончательно похоронит промежуточные договоренности, достигнутые ранее, однако события вновь продемонстрировали характерную особенность американо-иранского противостояния, когда периоды резкого военного обострения практически неизменно и также молниеносно сменяются возвращением к переговорам. Именно поэтому нынешняя встреча в Дохе представляет собой не столько начало нового диалога, сколько очередную попытку удержать конфликт в управляемых рамках и не допустить его перерастания в полномасштабное военное столкновение.

Однако Ормузский пролив — далеко не единственный камень преткновения между Вашингтоном и Тегераном. Для Ирана вопрос безопасности в Персидском заливе напрямую связан с более широкой региональной повесткой, прежде всего с ситуацией вокруг Ливана и действиями Израиля против «Хезболлы».

Тегеран настаивает на прекращении любых израильских операций против движения, рассматривая давление на «Хезболлу» как часть общей стратегии ослабления иранского влияния в регионе. Американская администрация, в свою очередь, в последние недели усилила давление на Израиль, стремясь добиться договоренностей с Ливаном и снизить напряженность на северной границе Израиля.

Формально Вашингтону удалось добиться дипломатического результата. 26 июня в Вашингтоне после четырех дней интенсивных переговоров при посредничестве США представители Израиля и Ливана подписали трехстороннее рамочное соглашение. Документ был подписан в присутствии госсекретаря США Марко Рубио и стал итогом уже пятого раунда американо-ливано-израильских консультаций, проходивших в последние месяцы.

Согласно договоренностям, предполагалось поэтапное сокращение израильского военного присутствия на юге Ливана, расширение зоны ответственности ливанской армии и запуск механизма, который в перспективе должен привести к разоружению «Хезболлы» и демонтажу ее военной инфраструктуры. Координацию реализации соглашения должен осуществлять создаваемый при посредничестве США трехсторонний механизм военного взаимодействия.

Иными словами, соглашение фактически увязывает дальнейший вывод израильских сил с юга Ливана с вопросом разоружения «Хезболлы». Формально речь идет не о прямой совместной операции США, Израиля и Ливана против движения, а о создании механизма, в рамках которого ливанская армия должна постепенно восстановить контроль над южными районами страны, а Соединенные Штаты — координировать и контролировать этот процесс. Но по сути, Израиль, получает возможность сохранять военное присутствие в отдельных районах Ливана и проводить военные действия против Хезболлы до тех пор, пока угроза его северным территориям не будет признана устраненной.

Понятно, почему Иран и руководство «Хезболлы» практически одновременно крайне негативно высказались против этого соглашения. В Тегеране выступают против любых шагов, направленных на демонтаж выстраивавшейся десятилетиями системы регионального влияния через «Хезболлу». Тогда как сама «Хезболла» вряд ли готова отказаться от своих целей в отношении Израиля и сложить оружие, что делает реализацию достигнутых договоренностей крайне непростой задачей.

Предположительно завтра в Дохе именно «Хезболла» может стать основным пунктом переговоров, именно от того как стороны договорятся, или не договорятся по нему, может зависеть не только судьба Ормуза, но и всей архитектуры будущих американо-иранских договоренностей.