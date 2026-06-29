В Азербайджане до конца 2026 года может быть принят закон, связанный с виртуальными активами и крипторынками.

Об этом заявила директор Департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фидан Тофиди на мероприятии «Цифровая финансовая повестка Азербайджана», сообщает Report.

По ее словам, ЦБА подготовил окончательный вариант законопроекта, связанного с виртуальными активами и крипторынками, и представил его соответствующим государственным органам:

«Это для нас достаточно важное достижение. Поскольку эта сфера до настоящего времени не регулировалась, она остается относительно новой как для Азербайджана, так и для мира. Если все будет идти по намеченному плану, до конца года в стране планируется утвердить законопроект о регулировании рынка виртуальных активов. В этом направлении команда ведет активную и интенсивную работу».