Россия на саммите в Анкоридже согласилась на компромиссы, сформулированные и предложенные американской стороной, сказал президент России Владимир Путин в интервью «Вестям».

«Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали — не сразу. Но приехали в Анкоридж и сказали: да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской администрации мы не слышали.

Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками», — сказал он.

По словам Путина, Москва готова продолжить обсуждение с Вашингтоном всех модальностей по урегулированию на Украине, которые были на саммите в Анкоридже.

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал он.

Президент выразил сомнение, что европейские политика на саммите G7 могли переубедить американского лидера Дональда Трампа в свою пользу, отвечая на вопрос о последних сообщениях западной прессы, согласно которым, европейским лидерам удалось якобы переубедить президента США по поводу украинских событий.

«Но хотел бы начать с другого. О том, о чем вы сказали, о том, что европейские лидеры переубедили президента Соединенных Штатов по поводу событий, происходящих на Украине. Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что президент Соединенных Штатов — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик.

Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. Наверное, все мы, мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия ожидает приезда американских переговорщиков после завершения «горячей фазы» событий вокруг Ирана.

«Мы ожидаем после завершения всех событий, «горячей фазы» на иранском треке, ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно», — сказал глава государства.

По словам Путина, Москва готова продолжить обсуждение с Вашингтоном всех модальностей по урегулированию на Украине, которые были на саммите в Анкоридже.

«Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридже», — сказал Путин.