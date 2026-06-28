Системные меры необходимо принять для стабилизации топливного рынка в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Он подчеркнул, что совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка призвано принять вместе с крупнейшими компаниями меры, которые гарантируют бесперебойность поставок.

«В широком составе с участием руководителей ведущих наших энергетических компаний предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, предприятий, социально значимых организаций, а также обсудить, как реализуются уже принятые решения в этом направлении», — указал глава государства.

«В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов», — отметил президент.

Среди таких мер Путин назвал наращивание объемов предложения, а также необходимость выдерживать экономически обоснованные цены на топливо.

По его словам, для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме.

«В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия начала использовать топливные запасы, но резервы бензина при этом практически не отличаются от аналогичных прошлогодних показателей.

«На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года», — отметил он.

При этом Путин выразил надежду на то, что июле производство основных видов топлива в России должно превысить показатели июня.

Он особо отметил, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, «показывают себя как надежные партнеры государства».

«Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно в интересах страны и наших граждан», — подчеркнул глава государства.

«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период», — сказал Путин.

Он поручил приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива для АПК. «Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.

По его словам, запасы бензина в России на данный момент составляют 1,7 млн тонн.

«По справке, которую Минэнерго предоставило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение — всего 4%», — сказал Путин.