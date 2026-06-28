Иран, США и Ливан сформируют совместное подразделение по контролю за урегулированием конфликта для обеспечения полного вывода израильских войск и возвращения беженцев. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в ходе телефонного разговора со своим ливанским коллегой Набихом Берри.

«На прошедших в Швейцарии переговорах ключевой темой стало прекращение огня в Ливане и защита его территориальной целостности. Это важнейший элемент первого пункта Исламабадского соглашения между Ираном и США. После фиксации иранской стороной фактов нарушений со стороны Израиля было принято решение создать трехстороннее подразделение по контролю за конфликтом между Ираном, США и Ливаном», — цитирует Галибафа агентство ИРНА.

Спикер добавил, что Тегеран жестко нацелен на прекращение войны, снятие оккупации и возвращение ливанских переселенцев в свои дома.

В свою очередь председатель Палаты депутатов Ливана Набих Берри выразил глубокую обеспокоенность действиями Тель-Авива в рамках мирного процесса.

«Израиль пытается обойти принципы территориальной целостности и суверенитета Ливана, которые были четко зафиксированы в Исламабадском соглашении», — подчеркнул Берри, призвав к усилению международного давления на израильскую сторону.