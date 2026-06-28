Израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием т.н. «геноцидом армян» событий начала XX века в Османской империи. Об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, несколькими днями ранее выступивший с этой инициативой.

«Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании т.н. «геноцида армян», — сказал он в видеообращении, распространенном пресс-службой министерства.

Саар поблагодарил за поддержку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и отметил содействие со стороны министров израильского правительства. «На мой взгляд, принятие этого решения, которое мы утвердили сегодня, является нашей моральной обязанностью как евреев и, безусловно, как государства еврейского народа», — полагает министр.