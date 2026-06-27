Снижение предельного возраста призыва на военную службу с 35 до 30 лет сократило расходы государства.

Об этом заявил начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мюрсал Ибрагимов, сообщает АПА.

По его словам, при подготовке этого проекта Служба проанализировала множество аспектов и в итоге пришла к выводу, что состояние здоровья лиц старше 30 лет не такое же, как у молодежи, с другой стороны, большинство наших граждан, относящихся к этой категории, состоят в браке и, как правило, где-то работают. С учетом этого был подготовлен окончательный вариант проекта и представлен по назначению: «Господин президент, проявив гуманизм, дал согласие на это изменение, и в результате законодательство было изменено. Что касается сокращения расходов, то, естественно, снижение возрастного предела положительно повлияло и на этот критерий».