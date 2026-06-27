За последние три года более 500 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности, материалы более чем по 100 фактам были направлены в органы прокуратуры для принятия процессуальных решений.

Об этом в интервью агентству АПА и телеканалу REAL заявил начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мюрсал Ибрагимов.

Он отметил, что для повышения прозрачности служебной деятельности, устранения коррупции, и повышения удовлетворенности граждан реализуются меры: «Отмечу, что эта статистика меня вовсе не радует. Хотел бы особо подчеркнуть, что в коррупции не участвует только одна сторона, у наших граждан также есть ответственность в этом процессе.

Еще раз призывая наших граждан, а также представителей прессы быть объективными при обнародовании информации, связанной со Службой, хочу заверить, что каждая информация, поступающая в Службу, расследуется, и по итогам в установленном порядке принимаются соответствующие решения»