«Сегодня уклонение от службы на основании отсрочек по учебе также создает условия для коррупции. Мы должны положить конец этим вопросам».

Об этом заявил начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мюрсал Ибрагимов в интервью агентству АПА и телеканалу REAL .

Начальник службы Ибрагимов отметил, что отсрочка от военной службы по учебе предоставляется только студентам аккредитованных зарубежных вузов, обучающимся очно и своевременно представившим необходимые документы.

По его словам, нередко призывники пытаются использовать фиктивные справки об обучении за рубежом для уклонения от службы. В связи с этим готовятся изменения в законодательство, которые ужесточат правила предоставления отсрочек и помогут исключить злоупотребления, сохранив поддержку для тех, кто действительно получает образование за границей.

«Мы готовы оспаривать в судебных органах решения, связанные с предоставлением отсрочек по учебе», — сказал Ибрагимов.