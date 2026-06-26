В Нью-Йорке в рамках 24-го заседания государств — участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, кандидат от Азербайджана Эльгун Сафаров избран членом Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) на 2027–2030 годы.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в условиях острой конкуренции за 12 вакантных мест в Комитете боролись кандидаты из 20 стран. Представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Эльгун Сафаров был избран членом Комитета уже в первом туре голосования.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, созданный в соответствии с Конвенцией 1979 года, является основным договорным органом, осуществляющим контроль за выполнением положений документа. В его состав входят 23 независимых эксперта, избираемых на глобальном уровне, которые рассматривают выполнение государствами-участниками своих обязательств по Конвенции.

Напомним, что наряду с Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) за последние две недели представители Азербайджана были избраны также в Комитет по правам человека (ICCPR) и Комитет по правам ребенка (CRC), добившись максимального результата на выборах в договорные органы ООН по правам человека.

Кроме того, в соответствии с итогами предыдущих выборов Азербайджан уже представлен в Комитете по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR), а также в Комитете по защите прав трудящихся-мигрантов (CMW).

Благодаря этим победам представители Азербайджана будут представлены в пяти из десяти действующих договорных органов ООН по правам человека. По уровню представительства в этих органах Азербайджан делит второе-третье места среди всех государств — членов ООН вместе с Китайской Народной Республикой, что является очередным свидетельством растущего международного авторитета страны и высокого уровня доверия к ней со стороны международного сообщества.