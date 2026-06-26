Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов принял участие в 110-м заседании Экономического совета СНГ, прошедшем 26 июня в Москве.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также по представленным совету документам, говорится на сайте исполнительного комитета СНГ.

Участники встречи обратили особое внимание на показатели макроэкономического развития стран СНГ за прошлый год. Так, согласно предварительным расчетам, ВВП государств-участников Содружества увеличился на 2,1%. Общий уровень безработицы относительно минувшего года упал на 9%, до 3,6 млн человек, или 3,1% рабочей силы.

В ходе заседания было решено провести следующее заседание Экономического совета СНГ 11 сентября текущего года в Ашхабаде.