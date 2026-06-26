В мире есть множество способов, скажем так, мониторинга интереса одной страны к другой. Или же группы стран, объединённых по тому или иному признаку. Это и география, и членство в международных организациях, и многое другое. Одним из них была и остается дипломатическая активность.

И вот тут складывается весьма примечательная картина. На бакинском треке — весьма активный дипломатический трафик со стороны Запада.

Так, в Азербайджан прибыл помощник Макрона Бертран Бухвальтер. После серии политических обнимашек с Арменией Париж, осознав, кто сегодня является лидером региона, наконец делает выводы из своих ошибок и пытается наладить отношения с нашей страной. Никто не отменял ни экономику, ни логистику, ни многое другое.

Практически синхронно с ним в Азербайджан прибыл спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон. Он уже провёл встречи с помощником президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и заместителями главы МИД АР Аразом Азимовым и Эльнуром Мамедовым.

В Брюсселе, по информации источников Minval Politika, всерьёз обеспокоены тем, что Франция блокирует документы о сотрудничестве между НАТО и Азербайджаном.

Наконец, в те же дни в Баку нанесла визит заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Магдалена Гроно. В ЕС, по имеющейся у нас информации, обеспокоены тем, что Азербайджан не принял участия в транспортной встрече, прошедшей в Брюсселе. Руководство Евросоюза придавало этой встрече весьма важное значение. Именно по инициативе Европейского союза в Брюсселе была создана Платформа повестки взаимосвязанности (Connectivity Agenda Platform). Как бы в европейских офисах подошли к делу с размахом. На основе соглашений, заключённых с международными финансовыми организациями, в рамках проекта планируется мобилизовать до 2 млрд евро инвестиций для развития стратегически важной инфраструктуры связи в регионах Чёрного моря и Южного Кавказа.

Но, как это нередко случается, Европа забыла о реалиях вообще и географии в частности. За рамками этой широко разрекламированной встречи остались Азербайджан и Грузия.

При этом именно через Азербайджан и Грузию проходит сегодня Средний коридор, важность которого уже трудно переоценить, и его значение продолжает расти. Над развитием Среднего коридора работают уже более 20 лет. Это и «инфраструктурная революция», и модернизация железных и шоссейных дорог, и новый торговый порт на Каспии, и паромная переправа, и железнодорожная магистраль Баку — Тбилиси — Карс.

Есть свой проект и в Армении — «Перекрёсток мира», которым, судя по всему, очарованы в Европе. Но одна беда: «Перекрёсток мира» — это пока ещё проект. Когда он будет запущен при известной медлительности Еревана — большой вопрос. Средний коридор — уже работающая транспортная артерия, которая нужна и странам региона, и государствам Дальнего Востока, и самим европейцам.

Но вот европейцы на этом фоне ведут себя как минимум странно. Точнее, в рамках колониальной логики. Увидев уже запущенный и работающий проект, Европа пытается диктовать его участникам свои условия, невзирая на их собственные интересы. Судя по всему, там уверены, что страны региона во всём послушаются «больших белых дядей». Но эти колониальные и неоколониальные политтехнологии больше не работают. Тем более они не работают с такой страной, как Азербайджан.

Мы проводим собственную политику, опираясь на свои интересы и чувство собственного достоинства. Языка диктата и давления, даже завёрнутого в мягкую привлекательную оболочку, в Баку не потерпят. И Европе лучше это усвоить.