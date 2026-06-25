Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и специальный представитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон обсудили вопросы партнерства между Азербайджаном и альянсом.

Об этом Хикмет Гаджиев сообщил в социальной сети X.

«У меня состоялась продуктивная встреча со специальным представителем НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном. Азербайджан является надежным партнером НАТО, и мы добились значительных результатов в различных направлениях сотрудничества. В частности, мы отметили прогресс, достигнутый в повышении оперативной совместимости между Азербайджаном и НАТО», — написал он.

Кроме того, стороны обсудили различные аспекты партнерства между Азербайджаном и НАТО и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.