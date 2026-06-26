Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по урегулированию в Украине в ходе встречи лидеров РФ и США в Анкоридже вызывают вопросы. Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно», — указал министр.