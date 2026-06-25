Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился 25 июня с находящимся с визитом в Баку генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня текущего председательства Азербайджана в СВМДА. В этом контексте было привлечено внимание к важности создания по инициативе нашей страны Партнерской сети ведущих университетов стран СВМДА, Совета женщин СВМДА и Финансового саммита СВМДА, а также к значимости масштабных мероприятий, проведенных в сферах экономического сотрудничества, климатической устойчивости, водной безопасности, расширения прав и возможностей женщин, молодежи, образования, медиа, туризма и транспорта-логистики, и к особому вкладу проделанной работы в укрепление этой международной структуры.

На встрече отмечалась важная роль СВМДА в усилении сотрудничества в направлении поощрения мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе и во всем мире.

Х.Халафов отметил, что саммит СВМДА, который пройдет в этом году в период председательства Азербайджана, сыграет важную роль в укреплении взаимопонимания и доверия между государствами-участниками.