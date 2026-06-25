Казахстан планирует на один год обнулить импортные пошлины на ввоз топлива из третьих стран. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции республики Жанель Кушукова.

По ее словам, в первую очередь речь идет о поставках из Китая. На такой шаг Астану вынуждает ситуация в России, которая ранее была основным поставщиком топлива для Казахстана, однако этим летом рассчитывать на закупки там не приходится.

Мера коснется бензина, дизельного и авиатоплива.

В Казахстане уже действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов, а железнодорожным транспортом запрещено экспортировать легкие дистилляты. На прошлой неделе премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов потребовал усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива из-за его вывоза за рубеж.