Ирак рассматривает возможность выхода из состава ОПЕК, если организация не пойдет на увеличение его квоты на добычу нефти, заявили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией в нефтяной сфере страны.

Ирак переживает финансовый кризис из-за войны в Иране, и к значительному увеличению его квоты в ОПЕК следует отнестись со всей серьезностью, заявил агентству высокопоставленный представитель иракского министерства нефти.

По его словам, Багдад рассматривал возможность выхода из ОПЕК, но в настоящее время планирует остаться в организации и добиваться увеличения квоты. Если это не будет сделано, Ираку придется «рассмотреть все возможные варианты».