В Дагестане ограничили отпуск топлива в связи с ростом спроса, объяснило Минэнерго республики в телеграм-канале.

«Временные ограничения на отпуск топлива (не более 20 л бензина и 50 л дизеля в одни руки) введены исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов между всеми потребителями», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что такая мера предотвратит искусственный дефицит топлива и гарантирует его всеобщую доступность, в том числе для сотрудников экстренных служб, социального транспорта и сельхозпроизводителей.