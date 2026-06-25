Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Венесуэле в связи с землетрясением.

Об этом говорится в публикации МИД в соцсети X.

«Нас глубоко опечалила новость о разрушительном землетрясении, произошедшем в Венесуэле, которое привело к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и заявляем о нашей солидарности с народом и правительством Венесуэлы в эти тяжелые дни. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отмечается в сообщении.