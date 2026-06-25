32 человека погибли и около 700 получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле, сообщила и.о. президента страны Делси Родригес.

По её словам, в Ла-Гуайре обрушились десятки зданий, ситуация там «является настоящей трагедией».

Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за поддержку после землетрясения.

08:50 На северном побережье Венесуэлы случилось два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей в минуту. В стране объявлено чрезвычайное положение, мобилизованы службы экстренного реагирования и силы безопасности. По оценке Геологической службы США, число жертв может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Точное количество пока не называется.

Землетрясение ощутили по всей стране, в Каракасе повреждены здания, спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

Из-за повреждений закрыт международный аэропорт, обслуживающий Каракас, там частично обвалилась крыша.

Согласно отчету Геологической службы США по сейсмотектонике Карибского региона, это землетрясение является самым сильным из зарегистрированных в этом конкретном районе Венесуэлы за последние 126 лет и сравнимо только с историческим землетрясением магнитудой 7,7, произошедшим в октябре 1900 года.