Эксперт в сфере информационно-коммуникационных технологий Осман Гюндуз прокомментировал вчерашний факт массового исчезновения средств с банковских карт клиентов ряда азербайджанских банков и заявил, что речь, вероятнее всего, идет не о хищении денег, а о техническом сбое в системе обработки платежей.

По его словам, накануне клиенты ABB, AccessBank, ExpressBank, Yelo Bank и других банков сообщили о списании или исчезновении средств со своих карточных счетов. Общим для этих банков является то, что они подключены к процессинговому центру Azericard.

Гюндуз отметил, что ABB объяснил ситуацию технической неисправностью, связанной с «третьим провайдером», а Azericard заявил, что проблема возникла при обработке файлов межбанковских расчетов, однако подчеркнул, что причина якобы не зависит от самого процессингового центра. В свою очередь, Центральный банк Азербайджана сообщил, что инцидент не связан с кибератакой и вызван техническими причинами.

«Анализ имеющейся информации показывает, что произошедшее, скорее всего, не является киберинцидентом. Списания не были случайными — это повторное проведение уже существовавших операций. Средства возвращаются на счета автоматически, а балансы восстанавливаются. Это говорит о дублировании транзакций, а не о краже денег», — отметил эксперт.

По мнению Гюндуза, одновременное возникновение одинаковой проблемы сразу в нескольких независимых банках может объясняться только наличием общего элемента в платежной цепочке. Такими элементами являются инфраструктура межбанковских расчетов Центрального банка и процессинговый центр Azericard.

«Поскольку Центральный банк официально заявил, что его инфраструктура работает штатно, логично предположить, что проблема возникла именно на стороне Azericard. Более того, если в расчетной цепочке возникает аномалия, система должна автоматически ее обнаруживать и блокировать. Тот факт, что повторные операции одновременно затронули несколько банков, свидетельствует о том, что подобные механизмы либо отсутствуют, либо недостаточно совершенны», — считает он.

Эксперт также выразил мнение, что после такого инцидента Центральный банк должен провести тщательное расследование и организовать серьезный аудит деятельности Azericard.

«Проблема возникла не в отдельных банках, а в организации, работающей под лицензией и надзором Центрального банка. Насколько известно, подобные ситуации уже происходили ранее. Надеюсь, регулятор проведет детальную проверку и примет необходимые меры», — подчеркнул Гюндуз.