Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-губернатором — председателем правительства Астраханской области России Денисом Афанасьевым. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи подчеркнута положительная динамика развития торгово-экономических и инвестиционных связей между Азербайджаном и Астраханской областью, высоко оценено расширение взаимодействия в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Отдельно обсуждалась реализация Астраханской областью проекта строительства детского сада в освобожденном от оккупации Губадлинском районе Азербайджана.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.