Недавний государственный визит президента Туркменистана в Баку стал очередным подтверждением того, что страны Центральной Азии и Южного Кавказа переходят от эпизодического сотрудничества к системному выстраиванию новой региональной архитектуры. Сегодня мы наблюдаем не отдельные дипломатические мероприятия, а масштабный процесс взаимного согласования национальных интересов, транспортных маршрутов, энергетических проектов, инвестиционных программ и внешнеполитических позиций.

Официальные делегации Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана регулярно посещают Азербайджан и Грузию, а на июль 2026 года ожидаются официальные визиты президентов Узбекистана и Туркменистана в Тбилиси. В свою очередь, лидеры Азербайджана и Грузии существенно нарастили интенсивность политических и экономических контактов с государствами Центральной Азии.

Важным свидетельством этой же тенденции стал и недавний официальный визит премьер-министра Грузии в Таджикистан. Все это указывает на стремление каждой страны занять максимально выгодные позиции в формирующейся системе евразийских транспортных, торговых и энергетических коммуникаций. Серия взаимных визитов лидеров государств Центральной Азии и Южного Кавказа показывает, что на наших глазах формируется новый центр экономической активности Евразии. Речь идет уже не просто о развитии двусторонних отношений, а о создании широкого пространства стратегического партнерства, способного стать одним из ключевых элементов мировой торговли, логистики и энергетики. Центральная Азия и Южный Кавказ постепенно превращаются в единое стратегическое пространство между Востоком и Западом, значение которого для мировой экономики будет неизбежно возрастать.

Сегодня страны региона работают сразу по многим направлениям. Они развивают транспорт и энергетику, улучшают логистику и создают современную цифровую инфраструктуру. В числе главных приоритетов также привлечение инвестиций, продовольственная безопасность и выработка общих позиций по ключевым международным вопросам. Каждая страна старается по максимуму использовать новые геоэкономические возможности, которые открылись на фоне серьезных перемен в мировой торговле и политике.

При этом страны региона действуют без спешки, шаг за шагом. Сначала они налаживают отношения с соседями, проясняют свои национальные интересы и договариваются о конкретных проектах. А параллельно с этим выстраивается то самое доверие и взаимопонимание, без которых просто невозможно запустить серьезные долгосрочные планы. По мере укрепления связей страны региона начинают договариваться о том, как вместе общаться с крупнейшими мировыми игроками. В первую очередь это Китай, Евросоюз, Турция, государства Персидского залива и другие влиятельные центры силы. Здесь работает очень простая логика. Чем сплочённее действуют эти государства, тем весомее становится их общий голос и тем сильнее их позиции в любых переговорах с внешними партнерами.

По сути, Центральная Азия и Южный Кавказ сливаются в единое пространство стратегического партнерства, а интересы отдельных государств здесь не сталкиваются, а отлично дополняют друг друга. Именно поэтому мы наблюдаем сейчас такую невероятную дипломатическую активность, которая уже давно вышла за рамки обычных протокольных визитов и вежливых бесед. На наших глазах закладывается фундамент совершенно новой экономической и политической архитектуры всего евразийского пространства.

Каждое государство стремится укрепить собственные позиции в новой региональной архитектуре. Азербайджан усиливает значение ведущего транспортного и энергетического узла региона. Грузия закрепляет роль главных ворот Центральной Азии к Черному морю и европейским рынкам. Казахстан диверсифицирует экспортные маршруты и расширяет свое присутствие на европейском направлении. Узбекистан активно интегрируется в международные производственные и торговые цепочки. Туркменистан получает дополнительные возможности для экспорта энергоресурсов. Кыргызстан и Таджикистан открывают для себя новые каналы выхода на мировые рынки и привлечения инвестиций. При этом все участники понимают, что реализация столь масштабных задач невозможна в одиночку. Поэтому, наряду с конкуренцией за грузы, инвестиции и инфраструктурные проекты, развивается беспрецедентное по масштабам региональное сотрудничество. Государства стремятся согласовывать свои интересы, устранять транспортные и административные барьеры и совместно повышать привлекательность региона для международного бизнеса.

Азербайджану отводится особая роль в складывающейся системе евразийских связей. Удачная география делает эту страну естественным мостом между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Баку упорно работает над тем, чтобы стать главным транспортным и энергетическим узлом всего региона. Партнерство со странами Центральной Азии для Азербайджана имеет огромное стратегическое значение. Баку стремится стать одним из главных узлов Среднего коридора, по которому сегодня идут растущие потоки товаров между Востоком и Западом. Расчет абсолютно понятен. Чем больше грузов пойдет через Каспий и азербайджанскую территорию, тем выше будет роль страны в мировой торговле и логистике. Сейчас перед Баку стоит предельно понятная задача. Нужно привлечь как можно больше грузов из Казахстана, Туркменистана и других стран Центральной Азии. И речь идет буквально обо всем. Это и сырье с сельхозпродукцией, и промышленные товары, которые затем отправляются на рынки Европы и Ближнего Востока. Чтобы перевезти такие объемы, нужна действительно мощная логистика. Помимо чисто экономических задач, Азербайджан серьезно укрепляет и свой политический вес на Южном Кавказе.

Для Грузии сейчас открылось действительно уникальное окно возможностей. От того, как страна им воспользуется, зависит ее место в евразийской экономике на десятилетия вперед. Средний коридор стремительно набирает вес, и Тбилиси хочет стать главным транзитным мостом между Центральной Азией и Черным морем. Плюс ко всему грузинская столица метит в ключевые логистические центры на пути из Азии в Европу. В Тбилиси отлично понимают, что транспорт и логистика способны стать мощнейшим двигателем экономического роста. Именно поэтому власти делают огромную ставку на увеличение транзита.

Идет активная работа над инфраструктурой, которая должна без проблем переваривать растущие объемы грузов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и других стран региона. В центре всех этих планов стоят морские ворота Грузии. И речь тут не только о модернизации старых портов в Поти и Батуми. Главная и самая амбициозная ставка делается на глубоководный порт в Анаклии. Этот проект способен буквально перевернуть транспортную карту всего Черноморского региона. В Тбилиси уверены, что Анаклия станет ключевым узлом мировой торговли между Азией и Европой. Особую роль в этой системе играет также железнодорожная магистраль Баку Тбилиси Карс, которая становится одним из ключевых элементов международных транспортных цепочек.

Для Казахстана сотрудничество со странами Южного Кавказа выходит далеко за рамки обычной соседской дружбы и является частью большой прагматичной стратегии. Астана хочет диверсифицировать свои внешнеэкономические связи и получить более широкий доступ к мировым рынкам. Главная цель — снизить зависимость от традиционных экспортных маршрутов и открыть новые пути для поставок своих товаров в Европу, на Ближний Восток и в другие регионы.

За последние годы роль Южного Кавказа для казахстанской экономики заметно выросла. Мировая торговля и геополитика сильно изменились, заставив многие страны искать совершенно новые логистические решения. В этих условиях Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) превращается для Казахстана в одно из самых перспективных направлений. Именно через этот коридор Астана видит свое будущее во внешней торговле. Ключевую роль в этих планах играют порты Грузии и Азербайджана. Активное сближение с Баку и Тбилиси дает Астане отличные шансы укрепить свои позиции на международной арене. Это позволяет существенно расширить географию экспорта и создать надежную систему торговых связей, которая не пострадает от резких перемен в мировой экономике.

Экономика Узбекистана растет впечатляющими темпами. Промышленность и экспорт расширяются, но стране без выхода к морю жизненно необходимы надежные пути на внешние рынки. Южный Кавказ выходит для Ташкента на первый план. Азербайджан и Грузия становятся главными воротами к Черному морю и Европе, а контакты с Баку и Тбилиси стремительно развиваются. При этом меняется сама структура экспорта. Узбекистан уходит от простого сырья и наращивает поставки товаров с высокой добавленной стоимостью, таких как текстиль, автомобили и электроника. Такие грузы требуют безупречной контейнерной логистики. Средний коридор через Каспий и Кавказ идеально закрывает эту потребность, ускоряя доставку и избавляя Ташкент от зависимости от традиционных маршрутов. Но дело не только в транзите. Сближение с Южным Кавказом помогает Узбекистану привлекать иностранный капитал и современные технологии. В глобальном смысле Ташкент выстраивает свое место в новой евразийской системе коммуникаций. Партнерство с Азербайджаном и Грузией превратилось в фундамент долгосрочной стратегии, фактически меняя геоэкономическую судьбу страны.

Туркменистан занимает в этом новом региональном альянсе совершенно особое место. Страна сидит на одних из крупнейших в мире запасов природного газа и обладает колоссальным экспортным потенциалом. Поэтому для Ашхабада жизненно важно найти как можно больше путей для вывода своей продукции на международные рынки и надежно застраховать себя от зависимости от каких-то одних маршрутов. Современные геоэкономические реалии диктуют новые правила. Теперь нужно не просто добывать больше газа, но и создавать мощную транспортную инфраструктуру, которая свяжет Центральную Азию с Кавказом, Европой, Турцией и Ближним Востоком. Каспийские маршруты здесь играют ключевую роль. Удобное географическое положение позволяет Туркменистану стать одним из главных игроков в системе перевозок между Востоком и Западом. Именно поэтому Ашхабад так активно занимается развитием морских перевозок через Каспий, модернизирует свои порты и выстраивает логистические мосты с Азербайджаном и Грузией.

Но главный приоритет остается неизменным. Это увеличение поставок туркменского газа за рубеж. Мировой спрос на энергию только растет, и Туркменистан хочет расширить его продажу. А для этого нужны максимально надежные партнеры, по чьей территории пойдут ключевые трубы и транспортные артерии. В этом контексте недавний визит туркменского лидера в Баку выглядит гораздо глубже, чем просто протокольная встреча. Стороны явно нацелены на то, чтобы согласовать свои планы на десятилетия вперед. Фактически речь идет о создании прочного стратегического партнерства, которое способно стать одним из главных несущих элементов новой экономической архитектуры на огромном пространстве от Центральной Азии до Черного моря и далее в Европу.

Ключевую роль в происходящих процессах играет Китай. Практически все крупные транспортные, логистические и инфраструктурные проекты, реализуемые сегодня в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в той или иной степени связаны с инициативой «Пояс и путь». Для Пекина особое значение имеют политическая стабильность на Южном Кавказе, безопасность транскаспийских маршрутов, развитие Среднего коридора и создание современной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивый рост торговли между Азией и Европой. Именно поэтому Китай последовательно поддерживает расширение экономического сотрудничества между государствами Центральной Азии и Южного Кавказа, рассматривая эти регионы как важнейшее звено формирующейся евразийской логистической системы. В результате этих процессов постепенно складывается новая экономическая ось Евразии, соединяющая Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ, Черное море и европейские рынки.