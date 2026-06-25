Вашингтонская администрация рассматривает возможность передачи истребителей F-35 Турции, работает с Конгрессом по этому вопросу.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я знаю, что [военный министр США] Пит [Хегсет] и вся команда сейчас занимаются рассмотрением этого вопроса, поскольку есть определенные вещи, которые нужно подтвердить для соблюдения требований американских законов. Президент поручил нам сделать это», — сказал Вэнс, участвовавший во встрече президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. «Это, по сути, вопрос, касающийся Конгресса. Речь идет о том, соблюдает ли Турция американские законы, чтобы она могла получить F-35», — пояснил Вэнс.