Нижняя палата парламента Румынии автоматически одобрила инициативу об объединении с Молдовой. Об этом сообщило румынское издание Adevarul.

Автоматическое одобрение означает, что законопроект не был рассмотрен депутатами в течение 45 дней, в связи с чем он будет передан на рассмотрение верхней палатой – Сенатом.

Румынский парламент рассмотрит поддержку возможности «мирного изменения границ» и принятие решения об объединении Румынии с Молдовой. В случае одобрения правительство Румынии должно будет незамедлительно начать переговоры с Кишиневом.