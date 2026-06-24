Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Консультативного совета Султаната Оман Халедом бен Хилялем Насиром Аль-Маавали, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью парламента.

Было отмечено, что взаимодействие парламентов вносит важный вклад в развитие двусторонних и многосторонних отношений между странами. В ходе встречи также была подчеркнута значимость сотрудничества законодательных органов в рамках международных парламентских организаций.

В частности, стороны отметили важность взаимной поддержки в таких структурах, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения и Парламентский союз государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Сахиба Гафарова выразила удовлетворение активным участием Омана в деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В свою очередь Аль-Маавали поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС и отметил значимость обсуждаемых в рамках мероприятия вопросов.

Он также подчеркнул заинтересованность своей страны в развитии отношений с Азербайджаном и отметил наличие широких возможностей для расширения сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.