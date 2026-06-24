Правоохранители Турции провели операцию против структур FETÖ, задержав свыше 200 человек по всей стране. 128 из них арестованы.

Силовики Турции провели операцию против лиц, связанных с организацией FETÖ. Рейды прошли в 42 провинциях, задержано 237 человек.

По данным МВД Турции, 128 задержанных арестованы, 61 человек будет ожидать вердикта в режиме судебного контроля.

В МВД отметили, что задержанные подозреваются в причастности к деятельности FETÖ, признанной в Турции террористической организацией.