Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран заверил Вашингтон в отсутствии каких-либо сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив.

Трамп также опроверг сообщения о передаче Ирану денежных средств или разморозке его активов.

«Иран не взимает и не получает никаких пошлин, страховых платежей или каких-либо других сборов с судов, проходящих через Ормузский пролив. Если эта информация окажется ложной, переговоры будут немедленно прекращены.

Кроме того, Соединённые Штаты не передавали Ирану никаких денежных средств и не разблокировали для него никаких его активов. Мы собираемся высвободить часть принадлежащих Ирану средств, которые полностью находятся под нашим контролем, чтобы направить их нашим фермерам и владельцам ранчо на закупку кукурузы, пшеницы, соевых бобов и других товаров.

Иран остро нуждается в продовольствии, и мы будем закупать его для этой страны исключительно в Соединённых Штатах», — написал он в Truth Social.