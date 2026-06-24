Ситуация на границе Украины и Беларуси обостряется, сообщил председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

Также он отметил, что прилеты беспилотников на территорию России становятся «практически ежедневной практикой».

«Слышим последние заявления Украины в отношении Беларуси. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», — сказал он.